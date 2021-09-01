Оля Полякова в день початку навчального року записала відео спільно зі своєю молодшою донькою Алісою
37-річна артистка виховує двох дочок 16-річну Машу і 9-річну Алісу. У 2021 році її молодша дочка пішла в четвертий клас. Коли вона повернулася зі школи, співачка захотіла, щоб дівчинка поділилася своїми враженнями.
Відповідне відео артистка показала у своїх нових" сторіз " в Instagram, передає Politeka.net.
"Доброго ранку, всі матусі і татусі школярів! Аліса хоче привітати вас з 1 вересня...», - почала співачка, але тут дочка її перебила.
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"Я Валера", - обурилася вона.
"Так, добре, Валера Аліса хоче привітати вас з 1 вересня, і розповісти свої враження про її 1 вересня», - продовжила Полякова.
Схоже, дочці артистки в школі не дуже сподобалося.
"Шумно і я більше не хочу туди ходити", - різко відповіла вона.
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