Культова українська актриса Ольга Сумська показала себе в дитинстві з короткою стрижкою і темним волоссям

Зірка багатьох українських фільмів і серіалів, яка назавжди запам'яталася шанувальникам завдяки ролі Роксолани, вирішила показати, як виглядала дитиною. Як пише Politeka.net, відповідний пост Сумська опублікувала у своєму Instagram 1 вересня.

"З 1 вересня, друзі! На фото я з матусею, Ганною Іванівною, саме в цей день! Запорізька школа номер 1 на вул. Шкільна! Моя перша вчителька, однокласник (я в окулярах)!", - написала зірка.

Вона поділилася серією чорно-білих фотографій, на яких можна побачити, як маленька Оля Сумська йшла до школи 1 вересня. Тоді актриса носила коротку стрижку з чубчиком, а її волосся було темним. Також на деяких фото Сумська була в окулярах.

Шанувальники актриси не могли не прокоментувати її пост.

"Як ніжно ... Олечка-така ж, світла красуня, як і в дитинстві!", "Неймовірна красуня з дитинства!", "Навіть не віриться, що ми були маленькими", "така маленька красива принцеса!", "Ваші очі неможливо не помітити навіть на дитячих фото!", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ольга Сумська із закулісся показала, що Потап витворяє на сцені з молодими хлопцями.

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська в блискучій сукні блиснула ідеальною фігурою.

Також Politeka писала, що 55-річна Сумська заговорила про проблеми зі здоров'ям, що сталося.