Актриса Ольга Сумская удивила публику неожиданным постом

Так, 55-летняя звезда задумалась о собственном здоровье. В своем новом посте в Инстаграм Ольга рассказала, как посетила один из медицинских центров, чтобы пройти полное обследование всех органов, передает Politeka.net.

По словам Сумской, на специальном оборудовании (инновационном суперчуствительном квантовом аппарате) ей проверили 52 органа, просто "прикладывая руку, и все как на ладони".

Также ее удивило то, что аппарат показал антитела на коронавирус: "Мы болели с мужем в ноябре 20-го... Хотя ПЦР их не показывал..."

По результатам обследования у нее выявили некоторые проблемы. Ольга не назвала, какие именно, но зато озвучила, какие советы ей дали врачи.

"🤔Есть проблемы, но они решаются! Поэтому, основные пункты для меня: 1. Изменить питание (аппарат показал все продукты, которые не воспринимает мой организм - кофе, чай, яйца, глютен), а я ооочень люблю лате☕️😋! Поэтому, на месяц придется отказаться от некоторых продуктов и напитков! 2.Спорт, растяжки! Аааааа! 3. Пить 1,5 литра в день! И еще 15 пунктов, все не буду описывать, но была удивлена ​​такой тщательной информацией!", - сообщила актриса.

Пользователи бурно комментируют ее пост. Большинство обвинили Сумскую, якобы в проплаченной рекламе.

"неужели вы настолько не уважаете свою аудиторию и не цените свою репутацию, что рекламирует подобные организации ("

"Какое красивое платье!"

"Разочарование, Оля, разочарование... Не надо рекламы..."

"Серьезно? Вроде, умная женщина, а анализы на антитела по ладони делает🙈"

"Оля, хотели обследоваться. Так сделайте это на аппаратуре доказательной медицины. Существуют протоколы обследования. А это - профанация. Зачем Вы повелись?"

"рекомендации стандартные 😮Но выглядите Вы, Ольга, очень красиво!"