Народная артистка Украины Ольга Сумская праздновала окончание съемок нового сериала"Фима"

Как пишет Politeka.net, популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская снималась в комедийном сериале "Фима", где играла маму и бабушку одного семейства. Как известно, сериал будет иметь 20 серий, длиной по 25-28 минут. Главный герой скечкому – Фима, стендап-комик, который постоянно ставит перед собой жизненно важные для него вопросы и пытается найти на них ответы.

Заметим, что сериал снимали в рамках государственного канала "Дом", который запущен на базе телеканала иновещания "UATV" для оккупированных Россией Крыма и части Донбасса.

В своем Instagram одна из участниц проекта Ольга Сумская рассказала об окончании съемок. Как видим на ее stories, они с командой отправились праздновать окончание съемок в ночной клуб.

"Девочки, за наш проект! Ууууу! Ну что, гуляем за наш проект", - говорит Ольга Сумская.

Актриса с бокалом в руках неплохо отпраздновала завершение проекта и вдоволь натанцевалась.

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