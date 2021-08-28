Народная артистка Украины Ольга Сумская праздновала окончание съемок нового сериала"Фима"
Как пишет Politeka.net, популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская снималась в комедийном сериале "Фима", где играла маму и бабушку одного семейства. Как известно, сериал будет иметь 20 серий, длиной по 25-28 минут. Главный герой скечкому – Фима, стендап-комик, который постоянно ставит перед собой жизненно важные для него вопросы и пытается найти на них ответы.
Заметим, что сериал снимали в рамках государственного канала "Дом", который запущен на базе телеканала иновещания "UATV" для оккупированных Россией Крыма и части Донбасса.
В своем Instagram одна из участниц проекта Ольга Сумская рассказала об окончании съемок. Как видим на ее stories, они с командой отправились праздновать окончание съемок в ночной клуб.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Не стало заслуженной артистки Украины, коллеги сообщили о трагедии: "Мы все восхищались ею"
17-летняя украинка родила прямо во дворе, что сейчас с ребенком: "В семье даже не догадывались"
Мама Каменских на вечеринке Горбунова взяла в руки микрофон и превзошла дочь: "Всюди буйно квітне черемшина..."
Самую богатую певицу Украины обвинили в проплате концерта ко Дню независимости, звезда не выдержала: «Муж здесь не причем!»
"Девочки, за наш проект! Ууууу! Ну что, гуляем за наш проект", - говорит Ольга Сумская.
Актриса с бокалом в руках неплохо отпраздновала завершение проекта и вдоволь натанцевалась.
Ранее Politeka писала, что Сумская поделилась редким фото совсем юного Горбунова, таким его не видела даже Осадчая: "Юрчик...".
Напомним, что Сумская, Никитюк, повар и другие звезды в вышиванках "утерли нос" Насте Каменских: "все супер, кроме...".
A еще Politeka сообщала, что Сумская не смогла сдержать эмоций, увидев в окно украинскую гордость: "Боже, какой великан!".