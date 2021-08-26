Актриса Ольга Сумська трепетно привітала колегу і друга, шоумена Юрія Горбунова з днем народження

Юрій народився 24 серпня: і День незалежності України, і своє 51-річчя актор відзначив на святковому параді, а також на великому концерті, який пройшов на НСК "Олімпійський" у Києві.

При цьому, звичайно, Горбунов отримав безліч теплих слів від колег по цеху і не тільки. Зокрема, Сумська опублікувала в "сторіз" рідкісне фото, на якому Юрій постав ще зовсім молодим - його насилу можна впізнати, передає Politeka.net.

"Вітаємо, Юрчику, друже", - підписала вона кадр.

Сам же Горбунов вважає своїм найкращим подарунком - народження другого сина напередодні. Хлопчик з'явився на світ 19 серпня. Дружина Горбунова, з якої вони в шлюбі не так давно, 4 роки, ведуча Катя Осадча, судячи з усього, чудово себе почуває після пологів. Зірка з'явилася з чоловіком на урочистостях з нагоди Дня Незалежності.

"Ти, Катруся, найкращий мій подарунок!! І наші синочки!! Спасибі тобі!! #Деньнезалежностіукраїни💙 💛 #день народження", - Горбунов опублікував кілька яскравих знімків.

Сумська відгукнулася й тут у коментарях: "Вітаємо, дорогенькі! 💛 💙Юрчику, друже, З Днем народження! Сьогодні вип'ємо по келиху за твоє здоров'я! Будьмо! Зі святом! ❤️🥂"

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