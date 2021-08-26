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24 серпня Україна святкувала свій 30-й день Народження - День Незалежності. Зірки не стали винятком, приєднавшись до загальних веселощів

Так, знаменитості привітали Україну і українців зі святом, виставивши відповідні пости в Instagram, передає Politeka.net. Зокрема, теплі слова в цей особливий для країни і народу день висловили суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар, ведуча Леся Нікітюк, співачка Настя Каменських, актриса Ольга Сумська, дружина ведучого "Холостяка" Христина Решетник, хореограф Олена Шоптенко та інші.

Практично всі зірки постаралися в цей день причепуритися в національні костюми - важливим елементом стала вишиванка. Так, Кухар одягла зверху на сукню-сорочку незвичайну вишиту жилетку, Нікітюк заправила в джинси вишиванку з блакитним декором, а Шоптенко покрасувалася в чорно-червоній сорочці.

При цьому Каменських, виступаючи в Могильові-Подільську, вийшла на сцену в червоній сукні з корсетом, розшитому камінням. Щоб хоч щось нагадувало про свято, Настя взяла в руки жовто-блакитний стяг.

Користувачі активно обговорюють вбрання зірок:

"Олена Шоптенко👍 🤩 🌸"

"Хто це? Які знаменитості?"

"Всі - супер 👏 👏 👏 👏 крім НК"

"Решетник, Федішин, Тополя🔥 🔥"

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