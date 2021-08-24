Українська актриса Ольга Сумська прийшла в захват, побачивши зі свого балкона політ найбільшого в світі літака
Як пише Politeka.net, у День Незалежності над Майданом пролетіла гордість України - найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". Багато киян змогли побачити гіганта зі своїх вікон. Свідком польоту стала також актриса Ольга Сумська. Вона зняла його на камеру і опублікувала в соцмережах.
"Пролітає красень! Наша "Мрія"! Найбільший у світі літак! Наша гордість!",- підписала відео зірка.
Варто відзначити, що Сумську неймовірно захопив вигляд українського літака. Вона не стримувала емоцій, знімаючи політ.
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"Боже, який велетень! Боже, який він великий!", - зазначила Сумська.
Як відомо, "Мрія" є найбільшим і самим вантажопідйомним літаком за всю історію світової авіації. Досі ніхто не зміг повторити цей рекорд.
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