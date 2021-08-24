Українська актриса Ольга Сумська прийшла в захват, побачивши зі свого балкона політ найбільшого в світі літака

Як пише Politeka.net, у День Незалежності над Майданом пролетіла гордість України - найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". Багато киян змогли побачити гіганта зі своїх вікон. Свідком польоту стала також актриса Ольга Сумська. Вона зняла його на камеру і опублікувала в соцмережах.

"Пролітає красень! Наша "Мрія"! Найбільший у світі літак! Наша гордість!",- підписала відео зірка.

Варто відзначити, що Сумську неймовірно захопив вигляд українського літака. Вона не стримувала емоцій, знімаючи політ.

"Боже, який велетень! Боже, який він великий!", - зазначила Сумська.

Як відомо, "Мрія" є найбільшим і самим вантажопідйомним літаком за всю історію світової авіації. Досі ніхто не зміг повторити цей рекорд.

Нагадаємо, що Ольга Сумська у сукні-вишиванці розповіла, що робитиме у свій день народження: "потрібно багато...".

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська по-скромному відзначила 55-річчя на кухні, Борисюк постарався: "Ну яку красу зробили!".

Також Politeka писала, що Сумська в день народження не стримала емоцій, звернувшись до найдорожчої людини:"обожнюю".