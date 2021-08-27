Відома актриса Ольга Сумська порадувала яскравими кадрами після зйомки в новому серіалі

Нещодавно популярна актриса театру і кіно відсвяткувала свій 55 день Народження і підкорила квітучим і сяючим виглядом під час невеликої вечірки з близькими. В цей же раз в розділі Сторі зірка продемонструвала вельми незвичний образ.

Навіть з простим макіяжем і в досить яскравому вбранні Ольга виглядала значно молодше своїх років. У компанії колег зірка з'явилася в рамках зйомки серіалу. Як виявилося, знімалася зірка в комедійному серіалі "Фіма", де грає маму і бабусю одного сімейства.

«У мене досить екстравагантний персонаж. Але я не будую всіх, як часто буває, тут всіх будує зять-Юхим Костянтинівський. Скоро прем'єра " - розповідала раніше Сумська. Як можна помітити, вид на роботі у зірки дуже задоволений.

"Спасибі всім" - пише під кадрами Ольга після зйомок.

У стильному вбранні з незвичайним принтом Сумська покрасувалася перед камерою і захопила досить доглянутим виглядом.

«У мене в холодильнику завжди є розкішні маски, які можна використовувати. Повірте - це працює " - говорив Сумська про догляд за собою. При цьому вона вважає, що зловживати уколами краси не слід, адже це було б вже помітно.

Раніше Ольга Сумська в білосніжному вбранні разом зі своїм чоловіком, одягненим у традиційну українську вишиванку, з'явилася на святкуванні Дня Незалежності.

Разом з колегами Ольга виблискувала в своїй сукні без зайвих прикрас, тільки з великими намистом на шиї. При цьому її білосніжний наряд був прикрашений акуратною вишивкою на рукавах і з боків сукні.