Известная актриса Ольга Сумская порадовала яркими кадрами после съемки в новом сериале
Недавно популярная актриса театра и кино отпраздновала свой 55 день рождения и покорила цветущим и сияющим видом во время небольшой вечеринки с близкими. В этот же раз в разделе Стори звезда продемонстрировала весьма непривычный образ.
Даже с простым макияжем и в довольно ярком наряде Ольга выглядела значительно моложе своих лет. В компании коллег звезда появилась в рамках съемки сериала. Как оказалось, снималась звезда в комедийном сериале "Фима", где играет маму и бабушку одного семейства.
«У меня довольно экстравагантный персонаж. Но я не строю всех, как часто бывает, здесь всех строит зять — Ефим Константиновский. Скоро премьера» - рассказывала ранее Сумская. Как можно заметить, вид на работе у звезды очень довольный.
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"Спасибо всем" - пишет под кадрами Ольга после съемок.
В стильном наряде с необычным принтом Сумская покрасовалась перед камерой и восхитила довольно ухоженным видом.
«У меня в холодильнике всегда есть роскошные маски, которые можно использовать. Поверьте - это работает» - говорил Сумская об уходе за собой. При этом она считает, что злоупотреблять уколами красоты не следует, ведь это было бы уже заметно.
Ранее Ольга Сумская в белоснежном наряде вместе со своим супругом, одетым в традиционную украинскую вышиванку, появилась на праздновании Дня Независимости.
Вместе с коллегами Ольга сверкала в своем платье без лишних украшений, только с крупными бусами на шее. При этом ее белоснежный наряд был украшен аккуратной вышивкой на рукавах и по бокам платья.
Напомним, Муж Сумской Борисюк дал жару на кухне, показав, что потерял "Голос країни": "Я весь твой...".
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