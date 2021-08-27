Известная актриса Ольга Сумская порадовала яркими кадрами после съемки в новом сериале

Недавно популярная актриса театра и кино отпраздновала свой 55 день рождения и покорила цветущим и сияющим видом во время небольшой вечеринки с близкими. В этот же раз в разделе Стори звезда продемонстрировала весьма непривычный образ.

Даже с простым макияжем и в довольно ярком наряде Ольга выглядела значительно моложе своих лет. В компании коллег звезда появилась в рамках съемки сериала. Как оказалось, снималась звезда в комедийном сериале "Фима", где играет маму и бабушку одного семейства.

«У меня довольно экстравагантный персонаж. Но я не строю всех, как часто бывает, здесь всех строит зять — Ефим Константиновский. Скоро премьера» - рассказывала ранее Сумская. Как можно заметить, вид на работе у звезды очень довольный.

"Спасибо всем" - пишет под кадрами Ольга после съемок.

В стильном наряде с необычным принтом Сумская покрасовалась перед камерой и восхитила довольно ухоженным видом.

«У меня в холодильнике всегда есть роскошные маски, которые можно использовать. Поверьте - это работает» - говорил Сумская об уходе за собой. При этом она считает, что злоупотреблять уколами красоты не следует, ведь это было бы уже заметно.

Ранее Ольга Сумская в белоснежном наряде вместе со своим супругом, одетым в традиционную украинскую вышиванку, появилась на праздновании Дня Независимости.

Вместе с коллегами Ольга сверкала в своем платье без лишних украшений, только с крупными бусами на шее. При этом ее белоснежный наряд был украшен аккуратной вышивкой на рукавах и по бокам платья.