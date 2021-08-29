Известная актриса Ольга Сумская показала яркие кадры с концерта, на которых появилась в эффектном образе
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая активно снимается в кино, сериалах и играет на сцене театров, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась яркими снимками с концерта в Покровске, посвященному Дню шахтера, на которых показала также закулисье.
Судя по кадрам, Ольга произвела фурор, впрочем, не только на концерте, но и в соцсети – в комментариях многие отметили роскошный вид звезды. На снимках актриса появилась в блестящем серебристом платье интересного фасона, которое красиво подчеркнуло ее стройную фигуру. Длинные волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж и уверенный вид.
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В подписи к публикации Сумская рассказала о концерте, в котором принимала участие. А фанаты тут же принялись комментировать новый образ звезды, засыпая ее комплиментами: "Пани Оля, какая же вы роскошная!", "Вы очень красивая и женственная", "Как всегда – божественно выглядите", "Какая вы красивая", "Шикарная как всегда", "Какая у Вас красивая улыбка".
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