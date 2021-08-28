Известная актриса Ольга Сумская показала удобный образ, в котором засветилась перед выступлением

Известная исполнительница после ослабления карантинных мер приступила к актерской деятельности и активно снимается в сериале «Фима». Сейчас звезда отправилась в Покровск, где выступит вместе со своей командой.

Пока работники готовили сцену к будущему праздничному выступлению, сама звезда успела показать новый образ, который примерила в гримерке. Свободное платье-балахон звезда решила ничем не дополнять, а волосы оставила распущенными.

После того, как приготовления к выступлению были завершены, артистка решила пройтись по сцене, где будет выступать вечером, а также показала коллегу, с которым вместе поздравила поклонников, имеющих отношение к празднику шахтеров.

"Поздравьте всех с праздником! С днем шахтера" - говорит Ольга.

Напомним, ранее Сумская показала, какую роль примерила в съемках нового сериала. Так, Сумская снималась в комедийном сериале "Фима", где играла маму и бабушку одного семейства. Главный герой – Фима, стендап-комик, который постоянно ставит перед собой жизненно важные для него вопросы и пытается найти на них ответы.

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