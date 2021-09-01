Культовая украинская актриса Ольга Сумская показала себя в детстве с короткой стрижкой и темными волосами

Звезда многих украинских фильмов и сериалов, которая навсегда запомнилась поклонникам благодаря роли Роксоланы, решила показать, как выглядела ребенком. Как пишет Politeka.net, соответствующий пост Сумская опубликовала в своем Инстаграм 1 сентября.

«С 1 сентября, друзья! На фото я с мамочкой, Анной Ивановной, именно в этот день! Запорожская школа номер 1 на ул. Школьная! Моя первая учительница, одноклассники (я в очках)!», - написала звезда.

Она поделилась серией черно-белых фотографий, на которых можно увидеть, как маленькая Оля Сумская шла в школу 1 сентября. Тогда актриса носила короткую стрижку с челкой, а ее волосы были темными. Также на некоторых фото Сумская была в очках.

Поклонники актрисы не могли не прокомментировать ее пост.

«Как нежно ... Олечка - такая же, светлая красавица, как и в детстве!», «Невероятная красавица с детства!», «Даже не верится, что мы были маленькими», «Такая маленькая красивая принцесса!», «Ваши глаза невозможно не заметить даже на детских фото!», - пишут люди.

Напомним, Ольга Сумская из закулисья показала, что Потап вытворяет на сцене с молодыми парнями.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская в блестящем платье сверкнула идеальной фигурой.

Также Politeka писала, что 55-летняя Сумская заговорила о проблемах со здоровьем, что произошло.