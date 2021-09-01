Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав, як виглядав у день свого першого дзвоника, і заговорив про майбутнє їх з Катею Осадчою старшого сина

Як і багато інших знаменитостей, ведучий не міг не поділитися з шанувальниками своїми спогадами 1 вересня. Як пише Politeka.net, відповідний пост Горбунов опублікував у своєму Instagram.

Ведучий поділився фото, на якому він позує перед камерою в день свого першого дзвінка. На чорно-білому знімку маленький Горбунов в шкільній формі сором'язливо посміхається, дивлячись в камеру.

"Через два роки і наш Іван стане першокласником!! Думаю це буде хвилюючий момент, як у його батька, на цьому фото, багато років тому!! З першого вересня!! Плідного всім навчального року!", - написав у підписі до знімка ведучий.

У коментарях до посту відзначилася актриса Ольга Сумська, яку здивувала зовнішність молодого Юрія.

"Не впізнала б", - зізналася зірка.

Шанувальники Горбунова також не залишилися осторонь.

"Який парубок гарний", "До речі, Ваня копія тато", "Юрка, Я тебе таким і пам'ятаю!",- пишуть люди.

Нагадаємо, 51-річний Горбунов розтанув від щастя з крихітним сином на руках, Катя поруч.

Як повідомляла Politeka, ошатний Юрій Горбунов похвалився елітним автомобілем всім на заздрість.

Також Politeka писала, що Горбунов кардинально змінив образ заради зйомок і став схожий на Жерара Депардьє.