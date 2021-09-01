Фронтвумен гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна вразила образом у новому кліпі
Як передає Politeka.net, в останній літній день гурт випустив новий кліп на пісню «7 Вітрів». У кліпі красуня постала в шортах з бахромою і об'ємному короткому піджаку. На голові у Саніної красувалися незвичайні гульки.
В Instagram зірки з'явилося фото зі зйомок. На ефектному кадрі Саніна затьмарила своїх колег по сцені, тому що вся увага була прикута до неї.
"Ну що?! Увірвалися на драйві в перший осінній день? Нехай "7 Вітрів" буде саундтреком вашого вересня", - підписала фото зірка.
Пугачова на рибалці засвітила мішки під очима і юного супутника: "Галкіну заміна зростає"
Зірка Топ-модель по-українськи з незвичайною зовнішністю розлютила на Мастер Шеф: "Вештаються одні й ті ж"
Суддя "Майстер Шеф" сильно змінився перед новим сезоном, як він тепер виглядає: "Красунчик, схуд..."
Андре Тан показав українкам, що буде в моді цієї осені: "На піку популярності"
Українців приголомшили прогнозом погоди на осінь 2021: «Випаде сніг і...»
У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
«У мене з виходу альбому саундтреком був Сестра, але після того, як 7 Вітрів грав більше 10 разів на повторі, він дійсно став саундтреком початку осені», «і не тільки вересня. 7 вітрів-7 життів», «вона просто вже давно на повторі)) одна з моїх улюблених», "Краща група", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Юлія Саніна в прозорій кофті продемонструвала зухвалу красу: "ніжний Kiss".
Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна в прозорій блузці підкорила яскравим образом:"в саме серце".
Також Politeka писала, що Саніна різко змінила імідж, вразивши новим образом:"Ну не можна ж бути такою...".