Фронтвумен гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна вразила образом у новому кліпі

Як передає Politeka.net, в останній літній день гурт випустив новий кліп на пісню «7 Вітрів». У кліпі красуня постала в шортах з бахромою і об'ємному короткому піджаку. На голові у Саніної красувалися незвичайні гульки.

В Instagram зірки з'явилося фото зі зйомок. На ефектному кадрі Саніна затьмарила своїх колег по сцені, тому що вся увага була прикута до неї.

"Ну що?! Увірвалися на драйві в перший осінній день? Нехай "7 Вітрів" буде саундтреком вашого вересня", - підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

«У мене з виходу альбому саундтреком був Сестра, але після того, як 7 Вітрів грав більше 10 разів на повторі, він дійсно став саундтреком початку осені», «і не тільки вересня. 7 вітрів-7 життів», «вона просто вже давно на повторі)) одна з моїх улюблених», "Краща група", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Юлія Саніна в прозорій кофті продемонструвала зухвалу красу: "ніжний Kiss".

Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна в прозорій блузці підкорила яскравим образом:"в саме серце".

Також Politeka писала, що Саніна різко змінила імідж, вразивши новим образом:"Ну не можна ж бути такою...".