Зірки "Дизель шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин продемонстрували бійцівський дух, розкривши подробиці своїх взаємин

Артисти з російської КВК-команди "Уездный город", які вже давно працюють в Україні, виступаючи на сцені разом з "Дизель шоу", порадували шанувальників новим спільними фото. Як повідомляє Politeka.net, знімок опублікував Писаренко на своїй сторінці в Instagram.

"Нас часто запитують: чи сваримося ми? Ооооооо.... Такі бійки бувають!!!! Бійня….. просто….", - написав гуморист.

Як доказ він поділився знімком, на якому вони з Нікішиним завмерли один перед одним в «бойових стійках». КОМІКИ стиснули руки в кулаки і зробили максимально серйозні обличчя, ніби ось-ось кинуться один на одного. За їх спинами можна помітити будівлю з вивіскою "Спортивна школа олімпійського резерву №1".

Шанувальники гумористів тут же почали коментувати публікацію.

"Жека до речі м'яч карбує добре!", "По-моєму вас перетримали в резерві", "Ого! Краще з вами не сперечатися", - пишуть люди.

Відзначимо, що зараз Писаренко і Нікішин живуть на дві країни: незважаючи на роботу в Україні, вони регулярно бувають в Росії, де також проводять концерти.

Нагадаємо, артист з "Дизель шоу" несподівано зважився на зміну іміджу і"професії".

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