Вот это да!

Актеры студии "Дизель шоу" порадовали украинцев забавными кадрами

Как передает Politeka.net, новое видео появилось на официальной странице юмористического проекта в Инстаграм.

В ролике засветились Виктория Булитко, Евгений Сморигин, Александр Бережок и Евгений Гашенко.

«На турецком all inclusive объедаются и пьют даже язвенники и трезвенники! И вот на такую халяву впервые попала пенсионерка Евгения Михайловна @smorigin_evgeni.😉 Что сотворил с бабулей беспощадный турецкий коммунизм, зачем старушка взяла в плен немецкого туриста и делают ли в баре коктейль с корвалолом - смотрите в этом смешном видео!», - говорится в подводке к ролику.

Отметим, 27 августа состоится премьера украиноязычного сезона «Дизель шоу». Актеры впервые будут говорить в своих постановках на украинском языке.

Напомним, Виктория Булитко слила в Сеть "компромат" на коллегу по Дизель Шоу: "Украл мою…"

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" Сергей Писаренко нарвался на критику из-за кадров с сыном-подростком.

Также Politeka писала, что звезды "Дизель шоу" в ярких вышиванках впечатлили патриотичным признанием: появились кадры.