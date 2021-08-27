Актер Сергей Писаренко, звезда студии "Дизель шоу", показал, как проводит время с сыном

Как пишет Politeka.net, Сергей Писаренко давно является звездой украинской студии "Дизель шоу". Юморист состоит в основном актерском составе и часто мелькает на ТВ. Но также Писаренко гастролирует по России с КВН-командой "Уездный город". У Сергея есть сын Никита и дочь Дарья и актер решил показать, как проводит время с подростком.

На видео, которое Писаренко опубликовал в Инстаграм, мужчина ехал на квадроцикле. Сзади был сын Никита в шлеме. Парочка пела песню Ляписа Трубецкого.

"Сейчас припев будет обалденный. Мы его запоем. Обгоним грузовик только", - сказал Сергей.

"Маленький урок шалопайства для сына", - написал Писаренко.

Фанаты посмотрели ролик более 4 тысяч раз и написали комментарии:

"Привет из Урала", "Круто", "Клевые", "Осторожнее, лучше смотрите на дорогу", "Штраф пришлют, без шлема", "Сергей добрый день, а где ваш шлем? Опять нарушаете"

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