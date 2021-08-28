Талантливая актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко поделилась забавным видео
Как пишет Politeka.net, известная украинская юмористка Виктория Булитко, которая уже много лет выступает в "Дизель шоу", часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram.
На этот раз Виктория Булитко рассказала поклонникам, что она вместе со своим коллегой Евгением Сморигином весело провели время в поезде. Булитко с юмором показала, как Сморигин помогает ей с багажом и шутливо назвала его "вором".
"Мужчина украл мой чемодан! Вор, вор", - в шутку сказала Булитко.
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Сморигин в свою очередь сказал, что он ничего не крал и показательно сбежал. Актеры как всегда сделали все с юмором.
Напомним, что недавно Булитко рассказывала о своей августовской аллергии, от которой ей не помогают никакие лекарства. В поезде Булитко добавила, что аллергия до сих пор ей досаждает.
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Напомним, что Булитко из " Дизель шоу "вся в красном разговорилась об отношениях с мужчинами:" мне кажется, что они...".
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