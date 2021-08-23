Актриса і гумористка Вікторія Булітко з "Дизель шоу" заговорила з українцями про дружбу між чоловіком і жінкою

Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко є відомою українською гумористкою. Також вона відома як актриса "Дизель шоу". Дівчина починала свою кар'єру в різних гумористичних проектах. Після цього вона потрапила в команду КВН "Дівчата з Житомира", де виступала як співоча актриса. Гумористка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Вікторія поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках дівчина позує перед камерою вся в червоному. На ній Довга обтягуюча спідниця і короткий топ, наряд відмінно показує приголомшливу фігуру артистки. Свій образ вона доповнила червоною помадою.

"Вірите в дружбу між чоловіком і жінкою? 😏



Я вірю! Глибоко впевнена, що дружити з людьми можна незалежно від їх статі. У мене величезна кількість друзів-чоловіків, і мені здається, що вони зі мною теж дружать. Возможно️ можливо, я не ділюся якимись відвертими жіночими речами з ними, але як друзі за інтересами або по роботі ми знаходимо спільну мову. У це число не входять ті чоловіки, яким я подобаюся як жінка, але з індивідуальних причин ми не можемо бути разом."

Раніше повідомлялося, Булітко з "Дизель шоу" влаштувала дебош прямо на зйомках популярного серіалу: момент потрапив на відео

Також, Булітко з "Дизель шоу" вразила зміною іміджу, розповівши про свій план: "Віка, тобі дуже йде"

Politeka розповідала, зірка "Дизель шоу" Булітко підловила Ребрик У гримерці за цікавим заняттям: "Боже, яка...»