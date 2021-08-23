Актриса и юмористка Виктория Булитко из "Дизель шоу" заговорила с украинцами о дружбе между мужчиной и женщиной

Как передает Politeka.net, Виктория Булитко является известной украинской юмористкой. Также она известная как актриса "Дизель шоу". Девушка начинала свою карьеру в разных юмористических проектах. После этого она попала в команду КВН "Девчонки из Житомира", где выступала как поющая актриса. Юмористка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Виктория поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На снимках девушка позирует перед камерой вся в красном. На ней длинная обтягивающая юбка и короткий топ, наряд отлично показывает потрясающую фигуру артистки. Свой образ она дополнила красной помадой.

"Верите в дружбу между мужчиной и женщиной? 😏



Я верю! Глубоко уверена, что дружить с людьми можно независимо от их пола. У меня огромное количество друзей-мужчин, и мне кажется, что они со мной тоже дружат. ☺️ Возможно, я не делюсь какими-то откровенными женскими вещами с ними, но как друзья по интересам или по работе мы находим общий язык. В это число не входят те мужчины, которым я нравлюсь как женщина, но по индивидуальным причинам мы не можем быть вместе."

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