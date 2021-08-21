Актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко похвасталась красотой в различных образах
Виктория начала карьеру юмористки в КВН, а после этого пошла на "Лигу Смеха". Булитко стала довольно популярной, прославившись в "Дизель шоу". Красотка не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. Как пишет Politeka.net, в новых сторис артистка показала, как примеряет наряды, готовясь к костюмированной вечеринке по случаю чьего-то дня рождения.
«Пока не придумала образ, кто я. Может медсестра. Или монашка? Или просто девушка», - отметила актриса.
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Виктория Булитко продемонстрировала различные наряды, от довольно откровенных мини-платьев с декольте до более скромных, но также имеющих свою особенность.
После эффектного показа Булитко спросила у фолловеров, какой образ им понравился больше всего.
Отметим, сегодня празднует свой день рождения артистка "Женского квартала" Ольга Жуковская. Булитко поздравила подругу.
Ранее Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Булитко подловила Ребрик в гримерке за интересным занятием: "Боже, какая..."
Напомним, что звезда "Дизель шоу" Булитко удивила необычным образом и откровением о мечте: "Дождалась свои алые паруса".
A еще Politeka сообщала, что Виктория Булитко из "Дизель шоу" встала на колено перед смущенным Винником и получила ответ: "Да".