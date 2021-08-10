Відома українська актриса і гумористка з "Дизель шоу" Вікторія Булітко поділилася новим відео

Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко є популярною українською гумористкою. Вона прославилася як актриса "Дизель шоу". Вікторія активно веде соціальні мережі і часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

На цей раз актриса поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. Вікторія додала в сторіз відео з виступу на "Дизель шоу", де був присутній популярний український співак Олег Винник. Вони розігрували гумористичний номер, де Вікторія стала охоронцем артиста.

"А мені можна поміняти оплату на побачення? Олег співатиме "Вовчиця", а я підспівуватиму", заявляє Вікторія. В кінці Олег Винник відповідає їй: "Так".

Комменатаріїв і лайків у публікації немає, оскільки формат сторіз цього не передбачає.

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