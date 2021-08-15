Українська актриса і зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала кадри зі зйомок

Як передає Politeka.net, артистка вирішила порадувати шанувальників цікавим контентом у сторіс.

Незважаючи на те, що сьогодні неділя, у Булітко кипить робота. З самого ранку вона вирушила на зйомки, які проходять в одному з київських парків.

"Яка краса, красотіща яка, яка красотюня! І ось в такій красотюні ми сьогодні будемо знімати", - розповіла актриса.

Також Булітко показала Лілію Ребрик, яка якраз була зайнята нанесенням макіяжу.

"Хто це у нас такий гарний? Хто це у нас такий ошатний? Боже, яка краса", - прокоментувала зірка "Дизель шоу".

Як відомо, Вікторія Буліткло і Лілія Ребрик разом знімаються в серіалі «Папаньки», якого вже вийшло три сезони.

Нагадаємо, Вікторія Булітко з "Дизель шоу" встала на коліно перед збентеженим Винником і отримала відповідь: "Так"

Як повідомляла Politeka, акторка Лілія Ребрик відправила старшу дочку подалі від будинку.

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