Актриса популярного юмористического шоу "Дизель шоу" Виктория Булитко продолжает съемки в сериале "Папаньки"

Как пишет Politeka.net, первый сезон популярного комедийного телесериала "Папаньки", который создали "Дизель Студио" состоялся в 2018 году на телеканале "ICTV". Через два года зрителям показали второй сезон, а в апреле этого года началась трансляция 3 сезона сериала "Папаньки".

Однако на этом история четырех семей, живущих в одном дворе столичной многоэтажки, не завершилась. Сейчас активно снимают 4 сезон "Папаньки". Об этом стало известно из Instagram Виктории Булитко, которая играет помощницу одного из "папаньков" – Никиты, в которого, по сценарию, пылко влюблена. Так, актриса в stories поделилась фрагментом из сериала, где она по сценарию сначала ругается, а потом даже дерется с Ольгой Арутюнян, которая играет роль жены того самого Никиты.

Как видим, жена Никиты (Ольга Арутюнян) и его помощница (Виктория Булитко) сидели за одним столом, а потом чего-то не поделили и начали драться. Ждем премьеры сезона, будет интересно.

Ранее Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Булитко подловила Ребрик в гримерке за интересным занятием: "Боже, какая..."

Напомним, что звезда "Дизель шоу" Булитко удивила необычным образом и откровением о мечте: "Дождалась свои алые паруса".

A еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" встала на колено перед смущенным Винником и получила ответ: "Да".