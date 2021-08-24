Артисти популярної української гумористичної передачі "Дизель шоу" вийшли на сцену у вишиванках і зробили емоційне зізнання в День Незалежності
Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу в Instagram з'явився новий пост з яскравими фото. Публікація виявилася присвячена Дню Незалежності України.
На знімках головних зірок "Дизель шоу", серед яких виявилися Вікторія Булітко, Яна Глущенко, Євген Гашенко, Єгор Крутоголов та інші, можна було побачити в яскравих вишиванках. У таких патріотичних образах гумористи вийдуть на сцену у своєму новому виступі.
"Ми неодноразово зізнавалися в коханні рідній Україні в нашій творчості! І на честь 30-річчя Незалежності зробимо це знову!", - йдеться в публікації.
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Артисти пообіцяли виконати патріотичну пісню» Моя Україна " у своєму новому номері.
Українці тут же відреагували на цей пост.
"Дизель шоу ви молодці. Ви завжди так стараєтеся. Показати справжній український колорит. Вітаю з річницію Незалежності України! Щастя, лобові і миру", "Дизель Шоу З Днем Незалежності України", "Україна це найкраще і співуче і красиве. Слава Україні", - пишуть люди.
Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" вся в червоному розговорилася про стосунки з чоловіками.
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