Артисти популярної української гумористичної передачі "Дизель шоу" вийшли на сцену у вишиванках і зробили емоційне зізнання в День Незалежності

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу в Instagram з'явився новий пост з яскравими фото. Публікація виявилася присвячена Дню Незалежності України.

На знімках головних зірок "Дизель шоу", серед яких виявилися Вікторія Булітко, Яна Глущенко, Євген Гашенко, Єгор Крутоголов та інші, можна було побачити в яскравих вишиванках. У таких патріотичних образах гумористи вийдуть на сцену у своєму новому виступі.

"Ми неодноразово зізнавалися в коханні рідній Україні в нашій творчості! І на честь 30-річчя Незалежності зробимо це знову!", - йдеться в публікації.

Артисти пообіцяли виконати патріотичну пісню» Моя Україна " у своєму новому номері.

Українці тут же відреагували на цей пост.

"Дизель шоу ви молодці. Ви завжди так стараєтеся. Показати справжній український колорит. Вітаю з річницію Незалежності України! Щастя, лобові і миру", "Дизель Шоу З Днем Незалежності України", "Україна це найкраще і співуче і красиве. Слава Україні", - пишуть люди.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" вся в червоному розговорилася про стосунки з чоловіками.

Як повідомляла Politeka, зірки "Дизель шоу" насмішили відпочинком у турецькому"all inclusive".

Також Politeka писала, що зірка "Дизель шоу" потрапив під автобус, з'ясувалися подробиці.