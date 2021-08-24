Артисты популярной украинской юмористической передачи «Дизель шоу» вышли на сцену в вышиванках и сделали эмоциональное признание в День Независимости

Как сообщает Politeka.net, на странице шоу в Инстаграм появился новый пост с яркими фото. Публикация оказалась посвящена Дню Независимости Украины.

На снимках главных звезд «Дизель шоу», среди которых оказались Виктория Булитко, Яна Глущенко, Евгений Гашенко, Егор Крутоголов и другие, можно было увидеть в ярких вышиванках. В таких патриотичных образах юмористы выйдут на сцену в своем новом выступлении.

«Мы неоднократно признавались в любви родной Украине в нашем творчестве! И в честь 30-летия Независимости сделаем это снова!», - говорится в публикации.

Артисты пообещали исполнить патриотичную песню «Моя Україна» в своем новом номере.

Украинцы тут же отреагировали на этот пост.

«Дизель шоу вы молодцы. Вы всегда так стараетесь. Показать настоящий украинский колорит. Вітаю з річницію Незалежності України! Щастя, лобові и миру», «Дизель Шоу С Днём Незалежности Украины», «Украина это лучшее и певучее и красивое. Слава Украине», - пишут люди.

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" вся в красном разоткровенничалась об отношениях с мужчинами.

Как сообщала Politeka, звезды "Дизель шоу" насмешили отдыхом в турецком "all inclusive".

Также Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" попал под автобус, выяснились подробности.