Талановита українська акторка Вікторія Булітко брала участь у легендарному шоу "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, відома українська гумористка та акторка Вікторія Булітко, яка вже багато років виступає в популярному проєкті "Дизель шоу", у 2019 році брала участь у талант-шоу "Танці з зірками" та навіть дійшла до фіналу. Її партнером був хореограф Дмитро Дікусар.

У своєму Instagram акторка часто ділиться подробицями особистого життя. Цього разу Булітко показувала, у чому вона одягнена. Швидше за все Вікторія була в гримерці.

У цей час на телебаченні транслювали рекламний ролик "Танців з зірками" на що Булітко відреагувала дуже бурхливо.

"О Господи! Цей голос "Танців"… На нього реагуєш так, ух: "Треба готуватися до неділі!", - зізнається Булітко.

Рaніше Politeka писaлa, що зірки "Дизель шоу" в яскравих вишиванках вразили патріотичним зізнанням: "Зробимо це знову!".

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" влаштувала дебош прямо на зйомках популярного серіалу: момент потрапив на відео.

A ще Politeka повідомлялa, що зірка "Дизель шоу" Булітко здивувала незвичайним образом і одкровенням про мрії: "Дочекалася свої червоні вітрила".