Талантливая украинская актриса Виктория Булитко участвовала в легендарном шоу "Танці з зірками"
Как пишет Politeka.net, известная украинская юмористка и актриса Виктория Булитко, которая уже много лет выступает в популярном проекте "Дизель шоу", в 2019 году принимала участие в талант-шоу "Танці з зірками" и даже дошла до финала. Ее партнером был хореограф Дмитрий Дикусар.
В своем Instagram актриса часто делится подробностями личной жизни. На этот раз Булитко показывала, в чем она одета. Скорее всего, Виктория была в гримерке.
В это время на телевидении транслировали рекламный ролик "Танців з зірками" на что Булитко отреагировала очень бурно.
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"О Господи! Этот голос "Танців"... На него реагируешь так, ух: "Надо готовиться к воскресенью!",- признается Булитко.
Ранее Politeka писала, что звезды "Дизель шоу" в ярких вышиванках поразили патриотическим признанием: "Сделаем это снова!".
Напомним, что Булитко из "Дизель шоу" устроила дебош прямо на съемках популярного сериала: момент попал на видео.
A еще Politeka сообщала, что звезда "Дизель шоу" Булитко удивила необычным образом и откровением о мечте: "Дождалась свои алые паруса".