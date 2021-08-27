Талантливая украинская актриса Виктория Булитко участвовала в легендарном шоу "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, известная украинская юмористка и актриса Виктория Булитко, которая уже много лет выступает в популярном проекте "Дизель шоу", в 2019 году принимала участие в талант-шоу "Танці з зірками" и даже дошла до финала. Ее партнером был хореограф Дмитрий Дикусар.

В своем Instagram актриса часто делится подробностями личной жизни. На этот раз Булитко показывала, в чем она одета. Скорее всего, Виктория была в гримерке.

В это время на телевидении транслировали рекламный ролик "Танців з зірками" на что Булитко отреагировала очень бурно.

"О Господи! Этот голос "Танців"... На него реагируешь так, ух: "Надо готовиться к воскресенью!",- признается Булитко.

Ранее Politeka писала, что звезды "Дизель шоу" в ярких вышиванках поразили патриотическим признанием: "Сделаем это снова!".

Напомним, что Булитко из "Дизель шоу" устроила дебош прямо на съемках популярного сериала: момент попал на видео.

A еще Politeka сообщала, что звезда "Дизель шоу" Булитко удивила необычным образом и откровением о мечте: "Дождалась свои алые паруса".