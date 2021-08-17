Акторка популярного гумористичного шоу "Дізель шоу" Вікторія Булітко продовжує зйомки у серіалі "Папаньки"

Як пише Politeka.net, перший сезон популярного комедійного телесеріалу "Папаньки", який створили "Дизель Студіо" відбувся у 2018 році на телеканалі "ICTV". Через два роки глядачам показали другий сезон, а у квітні цього року розпочалася трансляція 3 сезону серіалу "Папаньки".

Однак на цьому історія чотирьох родин, які живуть в одному дворі столичної багатоповерхівки, не завершилася. Наразі активно знімають 4 сезон "Папаньків". Про це стало відомо із Instagram Вікторії Булітко, яка грає помічницю одного з "папаньків" – Микити, в якого, за сценарієм, палко закохана. Так, акторка у stories поділилася фрагментом з серіалу, де вона за сценарієм спочатку свариться, а потім навіть б’ється із Ольгою Арутюнян, яка грає роль дружини того самого Микити.

Як бачимо, дружина Микити (Ольга Арутюнян) та його помічниця (Вікторія Булітко) сиділи за одним столом, а потім чогось не поділили та почали битися. Чекаємо прем’єри сезону, буде цікаво.

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