Звезды «Дизель шоу» Сергей Писаренко и Евгений Никишин продемонстрировали бойцовский дух, раскрыв подробности своих взаимоотношений

Артисты из российской КВН-команды «Уездный город», которые уже давно работают в Украине, выступая на сцене вместе с «Дизель шоу», порадовали поклонников новым совместными фото. Как сообщает Politeka.net, снимок опубликовал Писаренко на своей странице в Инстаграм.

«Нас часто спрашивают: Ссоримся ли мы? Ооооооо…. Такие драки бывают!!!! Бойня….. просто….», - написал юморист.

В качестве доказательства он поделился снимком, на котором они с Никишиным замерли друг перед другом в «боевых стойках». Комики сжали руки в кулаки и сделали максимально серьезные лица, будто вот-вот бросятся друг на друга. За их спинами можно заметить здание с вывеской: «Спортивная школа олимпийского резерва №1».

Поклонники юмористов тут же принялись комментировать публикацию.

«Жека кстати мяч чеканит хорошо!», «По-моему вас передержали в резерве», «Ого! Лучше с вами не спорить», - пишут люди.

Отметим, что сейчас Писаренко и Никишин живут на две страны: несмотря на работу в Украине, они регулярно бывают в России, где также проводят концерты.

Напомним, артист из "Дизель шоу" неожиданно решился на смену имиджа и "профессии".

Как сообщала Politeka, актеры "Дизель шоу" поразили отдыхом на all inclusive.

Также Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Писаренко нарвался на критику из-за кадров с сыном-подростком.