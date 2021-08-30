Актеры студии "Дизель шоу" порадовали забавными кадрами в сети
Как пишет Politeka.net, украинское юмористическое шоу "Дизель шоу" поражает юмором и яркими сценическими номерами. Актеры на сцене перевоплащаются в разных личностей и примеряют на себя новые профессии.
На странице шоу в Instagram появились кадры из нового забавного номера.
Так, на кадрах Евгений Гашенко предстал в необычном амплуа. На сцене актер изменил профессию и примерил на себя роль мастера маникюра. При этом ему сделали необычную прическу, покрасив часть волос в серебристый цвет.
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Гостями его салона стали актеры Яна Глущенко и Егор Крутоголов. Что необычно Гашенко придется делать маникюр не Яне, а Егору.
"Евгений Гашенко расширит немаленький список своих сценических профессий и станет еще и мастером маникюра. Жене придется делать маникюр мужчине!", - гоаорится в подписи ккадрам.
В комментариях пользователи сети оставили немало сообщений. Многие отметили, что с нетерпением ждут нового номера актеров: "Жду", "Побольше нестандартных ситуаций. Безумно интересно. Вы большие молодцы", "Вы супер, и желаю здоровья и счастья и успехов Дизель шоу".
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