Актеры студии "Дизель шоу" порадовали забавными кадрами в сети

Как пишет Politeka.net, украинское юмористическое шоу "Дизель шоу" поражает юмором и яркими сценическими номерами. Актеры на сцене перевоплащаются в разных личностей и примеряют на себя новые профессии.

На странице шоу в Instagram появились кадры из нового забавного номера.

Так, на кадрах Евгений Гашенко предстал в необычном амплуа. На сцене актер изменил профессию и примерил на себя роль мастера маникюра. При этом ему сделали необычную прическу, покрасив часть волос в серебристый цвет.

Гостями его салона стали актеры Яна Глущенко и Егор Крутоголов. Что необычно Гашенко придется делать маникюр не Яне, а Егору.

"Евгений Гашенко расширит немаленький список своих сценических профессий и станет еще и мастером маникюра. Жене придется делать маникюр мужчине!", - гоаорится в подписи ккадрам.

В комментариях пользователи сети оставили немало сообщений. Многие отметили, что с нетерпением ждут нового номера актеров: "Жду", "Побольше нестандартных ситуаций. Безумно интересно. Вы большие молодцы", "Вы супер, и желаю здоровья и счастья и успехов Дизель шоу".

Напомним, Виктория Булитко слила в Сеть "компромат" на коллегу по Дизель Шоу.

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" Сергей Писаренко нарвался на критику из-за кадров с сыном-подростком.

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