Український виконавець Melovin (Костянтин Бочаров), який став новим учасником проекту "Танці з зірками", поділився атмосферним відео, в якому зібрані найяскравіші літні моменти

Як передає Politeka.net, в Instagram артист, який був улюбленцем Андрія Данилка на Євробаченні, опублікував відео однієї зі своїх прихильниць, яка, судячи з ролика, була на всіх концертах артиста. У добірці її найвеселіших літніх пригод постійно світився улюблений артист. Судячи з усього, Бочарова відео вразило, тому він вирішив поділитися ним з усіма своїми шанувальниками.

"mood ❤love FORE love", - підписав відео артист.

"Любовна любов", "Без тебе б таких відео не було, таких моментів ... спасибі", "Спасибі тобі за любов, Мел! За нашу до тебе і за твою до нас. Наше життя з появою в ній тебе правда стало схоже на щасливий калейдоскоп», «найкрутіше, це живі емоції людей, таке атмосферне відео», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що зараз артист активно готується до танцювального проекту, прем'єра якого відбудеться 5 вересня.

Нагадаємо, що Melovin здивував дивною витівкою, шанувальники стали переживати:"не лякай, ну".

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