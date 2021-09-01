Популярна українська співачка і зірка нового сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич розповіла про своє нове кохання і показала романтичний образ для прогулянки
Як пише Politeka.net, знаменитість порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram.
Так, Злата показала нове фото, зроблене в Києві на пристані з катерами. На знімку співачка сиділа на краю одного з катерів у впевненій позі, широко розставивши ноги. На ній був стильний брючний костюм світло-блакитного відтінку, а також щільна біла маєчка на бретельках. Доповнювали безтурботний образ артистки білі кросівки і кепка.
Волосся Злати вільно майоріли на вітрі, а макіяж в нейтральних тонах вміло підкреслював природну красу співачки.
"Осінь, тепер я тебе люблю. Давай гуляти вечорами і купатися у вогняному листі!", - підписала знімок зірка.
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Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.
"А звучить то як круто, краще і не скажеш. І як то радісно в душі", "а якщо гуляти вечорами зі своїм коханим, якого ви вибрали серцем на проекті "ХОЛОСТЯЧКА" це взагалі в кайф!", "Злата ти прекрасна", "найкрасивіша!",- пишуть люди.
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