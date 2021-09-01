Новая "Холостячка" и популярная певица Злата Огневич поделилась новыми фото в сети

Как передает Politeka.net, Злата Огневич популярная украинская певица. Артистка прославилась благодаря своему участию на международном конкурсе Евровидение, где она заняла 3 место. Недавно стало известно, что певица стала главной героиней второго сезона популярного шоу "Холостячка". Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками новым контентом.

Так, на этот раз Злата Огневич поделилась новыми фотографиями на своей странице в Инстаграм. На снимках девушка позирует на камеру накрывшись бежевым пальто.

"Не для чужих глаз Кипят страсти моих ночей Внеземных...

От счастья высоко летаем Над облаками, Mon Ami 💋 Mon Ami", подписала фото "Холостячка".

Поклонники восхитились новыми фото "Холостячки" и оставили ей множество приятных слов в комментариях: "Злата вы прекрасны,как и этот фотосет.Иии.. восхищаться я не перестану", "Очень красивая", "Прекрасная", "Очень давно слежу за Вами😍 шикарная!", "Ого, ничего себе откровения".

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