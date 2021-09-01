Популярная украинская певица и звезда нового сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич рассказала о своей новой любви и показала романтичный образ для прогулки

Как пишет Politeka.net, знаменитость порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм.

Так, Злата показала новое фото, сделанное в Киеве на пристани с катерами. На снимке певица сидела на краю одного из катеров в уверенной позе, широко расставив ноги. На ней был стильный брючный костюм светло-голубого оттенка, а также плотная белая маечка на бретельках. Дополняли беспечный образ артистки белые кроссовки и кепка.

Волосы Златы свободно развевались на ветру, а макияж в нейтральных тонах умело подчеркивал естественную красоту певицы.

«Осень, теперь я тебя люблю. Давай гулять вечерами и купаться в огненной листве!», - подписала снимок звезда.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«А звучит то как круто, лучше и не скажешь. И как то радостно в душе», «А если гулять вечерами со своим возлюбленным, которого Вы выбрали сердцем на проекте "ХОЛОСТЯЧКА" это вообще в кайф!», «Злата ты прекрасна», «самая красивая!», - пишут люди.

Напомним, новая «Холостячка» Огневич показала свою нежную сторону и призналась.

Как сообщала Politeka, за сердце Огневич на "Холостячке" поборется ресторатор из Лондона, фото.

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