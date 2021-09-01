Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками свіжим відео, на якому вирішила показати свій танцювальний талант

Як передає Politeka.net, 34-річна Каменських любить записувати танцювальні челенджі для молодіжної мережі Тік Тік. Часто зірка публікує танці і в Instagram. Цього разу красуня поділилася незвичайним танцем під хіт Кайлі Міноуг. Каменських була одягнена в шорти і простору сорочку, а її волосся було зібране в тугий пучок. Але особливу увагу шанувальників привернув неприродний загар зірки. Багато хто подумав, що це невдалий фільтр, який використовувала співачка для відео.

"Потанцюємо?",- підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без колючих зауважень.

» Не дуже«,» Краща«, " мова живе своїм життям просто. Добре, що не вивалила його під шикарну пісню Кайлі Міноуг" « "класно в такому образі«,» з носом вже теж щось не те«,» Шикарна«,» елегантна«," красива гадина!", "Настя, ви дуже крута, обожнюю Вас і вашу творчість", - пишуть користувачі Мережі.

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