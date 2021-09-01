Популярний український ведучий Володимир Остапчук показав себе в несподіваному образі перед зйомками шоу «Маска»
Як відомо, днями стартували зйомки другого сезону улюбленого українцям музичного шоу "Маска". Його ведучий залишився незмінним-представляти переодягнених учасників і спілкуватися із зірковими детективами буде Володимир Остапчук.
Як пише Politeka.net, у своїх сторіз шоумен поділився новими кадрами, на яких показав, як візажисти готують його до зйомок. На відео йому поправляють макіяж, а також старанно укладають перуку зі злегка довшим волоссям.
"Я вас дуже попрошу: не дивіться на мій зовнішній вигляд, тому що ми готуємося до чергового випуску шоу «Маска»...до зйомок", - вимовляє на кадрах Остапчук.
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У цей момент чубок його перуки починають заколювати на бік, роблячи зачіску ведучого трохи старомодною і кокетливою.
"Блін, я на якусь Клаву схожий! "Тамара Іванівна, Добрий день!",- вимовляє Остапчук кумедним голосом, а потім сам починає сміятися над своїм новим образом.
"Тепер я Клава Петрівна", - резюмував шоумен.
Нагадаємо, зйомки нового сезону "Маска" екстрено перервали, з'ясувалася причина.
Як повідомляла Politeka, ведучий" Співають всі "Остапчук похвалився новим "членом" сім'ї.
Також Politeka писала, що Володимир Остапчук зганьбився в гостях у суворої Олі Фреймут.