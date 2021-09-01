Екс-солістка "Nikita", співачка Даша Астаф'єва вразила кадрами в ліжку

Як передає Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото, на якому вона позувала на простирадлах, одягнена в красиву чорну ночнушку. Волосся співачки було розпущене, що надавало особливого шарму фото. Вона витягла ніжку, вразивши своєю стрункістю.

Астафьева

"Не перестану приховувати своє захоплення. Комбінувати і створювати завдяки улюбленим наборам-тепер моя нова пристрасть) Врединки-естети, яким небайдуже де і з ким спати, мене зрозуміють! Не Дякуйте)", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

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"Вау", "найкрасивіша", "тобі дуже до лиця цей колір", "не перестану захоплюватися Вами, Дарина", "ніч приходить, ти одна", "Шикарна. Ви мені подобаєтеся, за свою природну красу. Ви приголомшлива!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що 36-річна Даша Астаф'єва любить зніматися в пікантних фотосесіях. Красуня не раз з'являлася на обкладинках чоловічих журналів.

Нагадаємо, що Астаф'єва засвітила достоїнства фігури в мереживах з сіткою: кадри.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва піднялася високо в повітря, зачарувавши екстремальним вчинком:"це перемога".

Також Politeka писала, що Астаф'єва підкорила стильним образом: фото.