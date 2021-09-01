Екс-солістка "Nikita", співачка Даша Астаф'єва вразила кадрами в ліжку

Як передає Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото, на якому вона позувала на простирадлах, одягнена в красиву чорну ночнушку. Волосся співачки було розпущене, що надавало особливого шарму фото. Вона витягла ніжку, вразивши своєю стрункістю.

"Не перестану приховувати своє захоплення. Комбінувати і створювати завдяки улюбленим наборам-тепер моя нова пристрасть) Врединки-естети, яким небайдуже де і з ким спати, мене зрозуміють! Не Дякуйте)", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Вау", "найкрасивіша", "тобі дуже до лиця цей колір", "не перестану захоплюватися Вами, Дарина", "ніч приходить, ти одна", "Шикарна. Ви мені подобаєтеся, за свою природну красу. Ви приголомшлива!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що 36-річна Даша Астаф'єва любить зніматися в пікантних фотосесіях. Красуня не раз з'являлася на обкладинках чоловічих журналів.

Нагадаємо, що Астаф'єва засвітила достоїнства фігури в мереживах з сіткою: кадри.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва піднялася високо в повітря, зачарувавши екстремальним вчинком:"це перемога".

Також Politeka писала, що Астаф'єва підкорила стильним образом: фото.