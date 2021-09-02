Українська актриса Дар'я Петрожицька підкорила новим образом
Як передає Politeka.net, Петрожицька прославилася як комедійна актриса після того, як зіграла в серіалі «Папік». Також зірка брала участь у багатьох телепроектах "1+1", що серйозно підняло її популярність серед українців. Сьогодні зірка є однією з найбільш затребуваних українських актрис.
На свіжих фото 30-річна Петрожицька постала в образі голлівудської красуні. При цьому на фото зірка виглядала сумно і, одночасно, чарівно.
"Ось і літо пройшло...але! Нас чекає золота осінь. На фото я сумна, тільки для образу. Знаю, що в основному всім подобається коли я посміхаюся, але @maya_maksi бачить мене так, і мені це подобається!) Фото для мого улюбленого @kryolan_ua", - підписала фото зірка.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Як завжди неймовірно", "хоч, і на фото ти сумна, але дуже красива", "Найкраща актриса", "В будь-якому вигляді найкраща!", "Шикарна зйомка», «фешн», «ви прекрасні», "дуже красива", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Петрожицька засвітила тату в оригінальному місці: "у чому секрет?".
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