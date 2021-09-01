Популярна українська співачка Тіна Кароль похвалилася досягненням свого сина

1 вересня-важливий день для Кароль, адже її 12-річний син Веніамін все ще ходить в школу, а значить в цей день у нього починається новий навчальний рік. Як відомо, навчається Веня в Лондоні, в одній з престижних британських шкіл.

Як пише Politeka.net, цього року з нагоди Дня знань Кароль опублікувала у себе сторіз, в якій показала досягнення свого сина. На фото Веніамін позує в суворій шкільній формі з великим срібним кубком перед собою. Посмішка на обличчі хлопчика явно говорить про те, що він задоволений собою.

"Веня. Моє все. За досягнення в школі", - підписала кадр Кароль.

Її публікацію перепостила одна з фан-сторінок співачки в Instagram, завдяки чому українці змогли обговорити пост в коментарях.

"Молодець Веня радуй маму", "розумничка! БРАВО! Як він став схожий на Женю!", "Наш цар, наша гордість, мамин син", "Мамина гордість і захист. Успіхів в навчанні і не хворіти", "вже дорослий хлопчик", "який хлопець росте. Аж серце щипає. Щастя Веніаміну", "як же він схожий на тата!!! Удачі Веніаміну в новому навчальному році!",- пишуть люди.

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