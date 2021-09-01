Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала свій образ на 1 вересня і привітала осінь
40-річна телезірка, яка зараз веде популярну програму» Ранок з Україною", поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
У публікації Ребрик вирішила висловитися на тему закінчення літа і приходу осені.
"Тут не буде постів про перший день осені, як і не було про останній день самі знаєте чого! Літо я, чесно, люблю більше, але й українська осінь теж нічого, останні роки вона дуже тепла!", - написала ведуча.
Замість сентиментальних роздумів вона вирішила поділитися хорошими новинами.
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"Старша дочка Діана пішла в 4 клас, Полюня (молодшенька) йде в садок, у мене самій-9 днів до прем'єри вистави «Ін'єкція безсмертя» ... тому початок цієї осені буде просто шаленим (чого і вам всім бажаю)", - звернулася до шанувальника Ребрик.
На новому фото вона позувала в елегантному білому костюмі з блузкою з прозорою вставкою, стилізованою під вишиванку.
Шанувальники ведучої оцінили її пост.
"Ліля, Ти вогонь", "ви дуже красива і дуже красивий костюм ! А діти школу вже закінчили!", "Як завжди, все зі смаком і бездоганно", "шикарна!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Лілія Ребрик у чорній сукні звернулася до українців.
Як повідомляла Politeka, 40-річна Лілія Ребрик поділилася з українками секретами краси.
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик, Вітвіцька, Джеджула та інші засипали Сумську в білосніжному вбранні привітаннями.