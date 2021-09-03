Дженніфер не соромиться, коли показує себе

Співачка і актриса Дженніфер Лопес У гримерці чесно показала, як виглядає до виходу в світ

Кілька днів тому відбувся великий показ мод від Dolce & Gabbana, який відвідала і Дженніфер Лопес, відзначившись і бездоганною зовнішністю, і своїм розкішним вбранням. Справа в тому, що для епічної появи на публіці зірка вибрала максимально дорогий образ.

Так, зірка на багатьох фото вже показала, як носила масивний кейп з квітковим візерунком, штани з великими трояндами і дороге бра, повністю розшите камінням. Головною прикрасою образу Дженніфер став незвичайний аксесуар.

Лопес одягла з золоту діадему з дорогими каменями і зробила максимально зручну зачіску підготуватися до виходу їй допомогли відразу кілька стилістів, які також допомогли зірці нанести на і без того смагляву шкіру більше бронзатора і блиск. Причому сама Лопес теж поспішила допомогти співробітникам і показала, як виглядала до того, як вразила своєю появою на показі.

Раніше Лопес порадувала незвичайним цибулею в білій сукні на прогулянці. Знаменитість вибрала для виходу в світ біле плаття без принтів і мережив з тонкою підкладкою і відкритим верхом на ґудзиках. Частково розстебнувши наряд і доповнивши образ прикрасами, зірка вважала за краще зробити лаконічний лук.

Вона вибрала також високі чоботи коричневого кольору і сумку в тон, яка ідеально підійшла до яскравого образу.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес засвітила гідність фігури в надто короткій сукні:"це незаконно".

Ще Politeka писала, що Дженніфер Лопес без зморшок на обличчі вразила шанувальників: "Ох...".

Також Politeka повідомляла, що Лопес в пікантному образі поставила чоловіка на коліна: кадр з гримерки.