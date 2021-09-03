Дженнифер не стесняется, когда показывает себя

Певица и актриса Дженнифер Лопес в гримерке честно показала, как выглядит до выхода в свет

Несколько дней назад состоялся крупный показ мод от Dolce & Gabbana, который посетила и Дженнифер Лопес, отличившись и безупречной внешностью, и своим роскошным нарядом. Дело в том, что для эпичного появления на публике звезда выбрала максимально дорогой образ.

Так, звезда на многих фото уже показала, как носила массивный кейп с цветочным узором, брюки с крупными розами и дорогое бра, полностью расшитое камнями. Главным украшением образа Дженнифер стал необычный аксессуар.

Лопес надела с золотую диадему с дорогими камнями и сделала максимально удобную прическу Подготовиться к выходу ей помогли сразу несколько стилистов, которые также помогли звезде нанести на и без того смуглую кожу больше бронзатора и блеск. Причем сама Лопес тоже поспешила помочь сотрудникам и показала, как выглядела до того, как впечатлила своим появлением на показе.

Ранее Лопес порадовала необычным луком в белом платье на прогулке. Знаменитость выбрала для выхода в свет белое платье без принтов и кружев с тонкой подкладкой и открытым верхом на пуговицах. Частично расстегнув наряд и дополнив образ украшениями, звезда предпочла сделать лаконичный лук.

Она выбрала также высокие сапоги коричневого цвета и сумку в тон, которая идеально подошла к яркому образу.

Напомним, что Дженнифер Лопес засветила достоинство фигуры в чересчур коротком платье: "Это незаконно".

Еще Politeka писала, что Дженнифер Лопес без морщин на лице впечатлила поклонников: "Ох...".

Также Politeka сообщала, что Лопес в пикантном образе поставила мужчину на колени: кадр из гримерки.