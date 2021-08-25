Певица и актриса Дженнифер Лопес в ярком платье не постеснялась показать свою фигуру вблизи

Артистка решила показать новый смелый образ в платье неонового оттенка с весьма впечатляющим вырезом на животе. Декольте получилось довольно внушительным, ведь наряд Лопес предпочла застегнуть не полностью, а лишь на пару пуговиц сверху.

В этот раз на странице в Инстаграм Лопес появилась целая серия кадров, на которых она с разных ракурсов демонстрировала новый образ. Длинные локоны певица уложила без украшений и резинок, а вот макияж сделала с акцентом на глаза и эффектом естественности.

Причем благодаря этому можно хорошо рассмотреть, в каком состоянии ее кожа.

«Мой любимый цвет - неоновый свет 💛💚 Скоро будет забавная вещь для @Sephora и @JLoBeauty 😙» - пишет Лопес под кадрами.

В сети ответили:

«Второе фото 😍! Эти скулы 👏🏽; Великолепно ❤️; Привет, красотка. Люблю тебя; Почему я только что нашел тебя 😍; Так жарко💫; Ох круто💕; Хорошие флюиды для всех, кто это читает✨;; Я ангел✌️; королева😍; Так замечательно».

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