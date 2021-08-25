Певица и актриса Дженнифер Лопес в ярком платье не постеснялась показать свою фигуру вблизи
Артистка решила показать новый смелый образ в платье неонового оттенка с весьма впечатляющим вырезом на животе. Декольте получилось довольно внушительным, ведь наряд Лопес предпочла застегнуть не полностью, а лишь на пару пуговиц сверху.
В этот раз на странице в Инстаграм Лопес появилась целая серия кадров, на которых она с разных ракурсов демонстрировала новый образ. Длинные локоны певица уложила без украшений и резинок, а вот макияж сделала с акцентом на глаза и эффектом естественности.
Причем благодаря этому можно хорошо рассмотреть, в каком состоянии ее кожа.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Победитель "Мастер Шеф" заснял странное поведение Сергея Притулы в ресторане: "Адаптировался и начал есть цветы"
Появление повзрослевшего победителя "Х-Фактор" на новом талант-шоу обернулось скандалом: "Все куплено"
Горбунов пообнимался с Ротару, пока Осадчая дома с новорожденным: сияет от радости
Трагедия на дороге забрала жизни известного украинца и его маленькой дочери: "Научил нас верить своим мечтам"
«Мой любимый цвет - неоновый свет 💛💚 Скоро будет забавная вещь для @Sephora и @JLoBeauty 😙» - пишет Лопес под кадрами.
В сети ответили:
«Второе фото 😍! Эти скулы 👏🏽; Великолепно ❤️; Привет, красотка. Люблю тебя; Почему я только что нашел тебя 😍; Так жарко💫; Ох круто💕; Хорошие флюиды для всех, кто это читает✨;; Я ангел✌️; королева😍; Так замечательно».
Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье
Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте