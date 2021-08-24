Певица и актриса Дженнифер Лопес перед съемкой показала сияющий вид с пышной укладкой

Популярная певица каждый день показывает в Сторис небольшие отрывки из жизни, причем без макияжа и ярких нарядов звезда показывает себя настоящей только ради рекламы собственного бренда. В сети есть множество кадров с образами Лопес вне сцены.

В гримерке ее готовят, как правило, множество человек и сама Лопес даже не одевается. Стилисты, помощники, парикмахеры – все они делают из образов Лопес роскошные луки и весьма дерзкие образы, разные по стилю.

К примеру, на одном из кадров Дженнифер собирает перед выступлением помощник, стоя на коленях и надевая украшения на руки. Сама звезда с пышной укладкой сидит на кресле и ждет, пока ей помогут собраться. Примечательно, что звезда в 52 года выглядит моложе своего возраста и даже часто оправдывается, что не делает уколов красоты ее преображает лишь макияж.

Не так давно Дженнифер снялась в разной дизайнерской одежде и доказала в очередной раз, что время над ней не властно. Причем знаменитость не скромничает в свои 52 года. На одном из фото она спокойно показала подтянутую фигуру в черном костюме с ассиметричным вырезом на бюсте.

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