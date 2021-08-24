Популярная 52-летня певица и актриса Дженнифер Лопес даже в недавней съемке удивила молодостью

Артистка привыкла показывать в сети только яркие кадры из профессиональных фотосессий или образы для дома. Причем последние она показывает только когда надо прорекламировать свою линейку косметики.

А после того, как в очередной раз на съемке Лопес заинтриговала ярким видом и подчеркнула фигуру благодаря мини-топу и юбке, фанаты принялись публиковать ее другие кадры из недавних фотосессий. Одним из таких было фото, на котором Лопес показала подтянутые формы в дорогом мини-платье с камнями и блестками.

Теплый кардиган, туфли на высоком каблуке и вечерний макияж сделали ее еще ярче.

«Нравится ее чувство стиля, еще больше нарядов 🌹; безумие от красоты ❤️ это незаконно; Люблю❤️; ❤️Принцесса; просто изумительная!; Алекс, тебе нужно перестать думать о ней, преследовать ее; такие ноги шикарные» - пишут в сети.

Также недавно Бен Аффлек отметил свой 49-й день рождения и всем поклонникам было интересно узнать, что же подарила возлюбленному Дженнифер Лопес. Как оказалось, звезда порадовала своего мужчину весьма милым сюрпризом, который пришелся по вкусу актеру.

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте