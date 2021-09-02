Культова 55-річна українська актриса Ольга Сумська бентежить зовнішнім виглядом на кожному виступі

Ольга Сумська після святкування 55 – річчя відразу ж приступила до зйомок-зараз зірка задіяна в новому серіалі «Фіма», де їй дісталася вельми вдала роль. При цьому артистка встигає показати в Instagram свої образи.

Цього разу знаменитість вирішила згадати, якою яскравою вона була в молодості. У Сторі Сумська опублікувала простий кадр, на якому вона позувала в скромному образі з мінімумом макіяжу.

Також Ольга показала себе пізно ввечері, вже займаючись волоссям і приводячи себе в порядок. Оскільки артистка позувала в халатику і виглядала так само добре, як і раніше на своєму архівному знімку, можна сказати точно, що доглядати за собою Сумська вміє чудово.

Звичайно, у Ольги є можливість користуватися найдорожчою косметикою і кращими процедурами. Але, незважаючи на це, актриса — затятий шанувальник домашніх засобів догляду за собою.

Раньше Ольга викликала фурор, втім, не тільки на концерті, але і в соцмережі – в коментарях багато відзначили розкішний вигляд зірки.

На знімках актриса з'явилася в блискучому сріблястому платті цікавого фасону, яке красиво підкреслило її струнку фігуру. Довге волосся артистки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

Нагадавши, Ольга Сумська із закулісся показала, що Потап витворяє на сцені з молодими хлопцями.

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська в блискучій сукні блиснула ідеальною фігурою.

Також Politeka писала, що 55-річна Сумська заговорила про проблеми зі здоров'ям, що сталося.