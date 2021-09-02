Культовая 55-летняя украинская актриса Ольга Сумская обескураживает внешним видом на каждом выступлении

Ольга Сумская после празднования 55-летия сразу же приступила к съемкам – сейчас звезда задействована в новом сериале «Фима», где ей досталась весьма удачная роль. При этом артистка успевает показать в Инстаграм свои образы.

В этот раз знаменитость решила вспомнить, какой яркой она была в молодости. В Стори Сумская опубликовала простой кадр, на котором она позировала в скромном образе с минимумом макияжа.

Также Ольга показала себя поздно вечером, уже занимаясь волосами и приводя себя в порядок. Поскольку артистка позировала в халатике и выглядела так же хорошо, как и раньше на своем архивном снимке, можно сказать точно, что ухаживать за собой Сумская умеет превосходно.

Конечно, у Ольги есть возможность пользоваться самой дорогой косметикой и лучшими процедурами. Но, несмотря на это, актриса — ярый поклонник домашних средств ухода за собой.

Ранее Ольга произвела фурор, впрочем, не только на концерте, но и в соцсети – в комментариях многие отметили роскошный вид звезды.

На снимках актриса появилась в блестящем серебристом платье интересного фасона, которое красиво подчеркнуло ее стройную фигуру. Длинные волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж и уверенный вид.

Напомним, Ольга Сумская из закулисья показала, что Потап вытворяет на сцене с молодыми парнями.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская в блестящем платье сверкнула идеальной фигурой.

Также Politeka писала, что 55-летняя Сумская заговорила о проблемах со здоровьем, что произошло.