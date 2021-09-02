Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, поділилася цікавими кадрами

Відома співачка не тільки займається творчістю, але і веде свій аккаунт в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Зараз на артистку підписані 295 тисяч користувачів Мережі, з якими вона ділиться цікавими моментами свого життя.

Так, в нових сторіс співачка показала зі спини стрункого хлопця, який танцював під музику. На незнайомці були майка і штани.

"Хто ж це у мене такий", - заінтригувала підписом Зарицька.

В іншому відео артистка покрасувалася біля дзеркала, навівши телефон на нього. Олександра постала в блузі, забравши волосся в хвіст.

Відомо, що зірка бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками", де її партнером став стрункий красень, ім'я якого ховається. Мабуть, кадри в мторіс стосуються репетиції.

Зазначимо, в одному з останніх інтерв'ю Олександра Зарицька розповіла про те, як у не складалися стосунки з хлопцями.

Вперше дівчина закохалася в підлітковому віці. Предметом зітхання став її найкращий друг. Почуття були нерозділені.

За словами артистки, ймовірно, вона не подобалася хлопцеві зовні, але Саша продовжувала з ним гуляти й "ловити кожен його погляд".

Пізніше у дівчини зав'язалися стосунки з переселенцем з Донецька, до якого вона хотіла переїхати в Одесу. Однак і цьому не судилося статися адже, за словами зірки, він був "дуже важкою людиною".

Зараз, швидше за все, серце дівчини вільне.

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