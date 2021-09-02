Старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, влаштувала красиву фотосесію
Антоніна Паперна - актриса, як і її мама, пише Politeka.net. Зараз зірка поєднує кар'єру з вихованням двох дітей.
За життям артистки в Instagram стежать 58,5 тисячі користувачів Мережі, з якими вона регулярно ділиться цікавими кадрами.
Цього разу Паперна поділилася знімками своєї ефектної фотосесії в капелюсі.
Дочка Сумської вбралася в сірий "чоловічий" костюм, надівши на голову білий капелюх. Завершив її образ гарний макіяж.
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"У капелюсі", - написала Паперна.
За 15 годин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.
"На обкладинку журналу🔥 🔥 🔥", " красуня!❤ ️ ", "Сильно красива💐 💐 💐", " клас!!! Гідна дівчинка своєї матусі!!! Ти супер!!!🔥 🔥 🔥 ", "Найкрутіша, класна, талановита і улюблена Тоня російського кінематографа! ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Антоніна Паперна народилася в родині акторів Ольги Сумської та Євгена Паперного, шлюб яких швидко розпався.
Подорослішавши, дівчина переїхала до Москви, де поступила з другої спроби в театральний інститут ім. Бориса Щукіна.
Зараз вона продовжує жити в Москві, з 2015 року будуючи відносини з актором Володимиром Ягличом.
Поки пара так і не зареєструвала свої стосунки.
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